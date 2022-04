Crisi respiratoria, muore bambino di sei anni: era positivo al Covid

PADOVA - Un bambino di 6 anni è morto nella mattinata di oggi, sabato 30 aprile a causa di una crisi respiratoria.



Il bambino in mattinata non riusciva più a respirare. Immediata la richiesta di aiuto da parte dei genitori. Sul posto sono giunti i sanitari del soccorso pediatrico dell'azienda Ospedale Università di Padova. Nonostante i tentativi disperati per salvare il bambino, non c'è stato nulla da fare.

Il magistrato ha disposto l'autopsia per risalire alle cause del decesso.