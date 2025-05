Crisi in Friuli Venezia Giulia: assessori leghisti e di centrodestra rimettono le deleghe

TRIESTE - La Regione Friuli Venezia Giulia è travolta da una crisi politica dopo che gli assessori leghisti, seguiti da quelli di Forza Italia e della Lista Fedriga, hanno deciso di rimettere le deleghe nelle mani del presidente Massimiliano Fedriga (nella foto). Il motivo scatenante è stata un’intervista del ministro Luca Ciriani che ha acceso una tensione già alta sul tema del terzo mandato del governatore.



Al momento, solo i tre assessori di Fratelli d’Italia mantengono le loro deleghe. Il segretario regionale della Lega, Marco Dreosto, ha definito le parole di Ciriani come la causa di un’“irresponsabile crisi di maggioranza”. Fedriga ha annunciato che non prenderà decisioni fino a martedì, quando incontrerà a Venezia il primo ministro Giorgia Meloni in occasione della Conferenza delle Regioni.



Sul piano nazionale, il Governo sta valutando l’impugnazione della legge trentina che consente il terzo mandato per il presidente della Provincia autonoma di Trento, mentre la questione del terzo mandato in Friuli Venezia Giulia resta aperta e controversa, anche per via dello statuto speciale della Regione.



Fedriga potrebbe tentare di far approvare una legge regionale per consentire un terzo mandato, aggirando così le opposizioni di Fratelli d’Italia, che invece chiedono l’applicazione del limite in tutte le Regioni. La Lega, dal canto suo, guarda anche al caso del Veneto e del presidente Luca Zaia, anch’esso coinvolto nella questione dei mandati.

In caso di caduta anticipata del governo regionale, la legge regionale del Friuli consentirebbe comunque a Fedriga di ricandidarsi senza che questo venga considerato un terzo mandato, aprendo la strada a un possibile nuovo incarico fino al 2028.



La crisi è anche al centro di dure critiche da parte dell’opposizione, che denuncia un governo diviso e incapace di affrontare i problemi reali della Regione, in particolare la gestione della sanità pubblica.