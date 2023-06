Crisi d'impresa, sono 71 le istanze presentate in Veneto

VENEZIA - Sono 71 le istanze presentate nelle sette province del Veneto a partire dall'entrata in vigore della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa. Ben 372 gli esperti iscritti all'apposito elenco su un totale di 3.719 a livello nazionale. Sono dati resi noti, oggi, in un incontro a Mestre nella sede della Camera di commercio Venezia Rovigo. Nel fare il sulle istanze presentate in Veneto dall'entrata in vigore del D.L. 118/2021 (convertito nella L. 21 ottobre 2021 n. 147) è emerso che al fine di rafforzare la capillarità sul territorio e raggiungere un maggior numero di imprese lo scorso aprile la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha indetto un apposito bando per l'attivazione di sportelli decentrati per la crisi d'impresa.

Attraverso il bando la Camera ha messo a disposizione 68.800 euro per realizzare attività specifiche nel campo del supporto alle imprese per la prevenzione della Crisi d'Impresa con attenzione prioritaria al tema degli strumenti e conoscenze necessarie a monitorare e consolidare l'equilibrio economico-finanziario e organizzativo delle Mpi delle province di Venezia e Rovigo. (ANSA)