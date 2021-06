Crisi di panico mentre attraversa il ghiaione

foto d'archivio

BELLUNO - Crisi di panico lungo il ghiaione, soccorso alpino in azione. Attorno alle 13.30, a seguito della segnalazione ricevuta dalla Centrale di GeoResQ, il 118 è stato allertato per una persona in difficoltà sul sentiero numero 165 nei pressi del Monte San Daniele in zona Santo Stefano di Cadore.



Attraversando con il compagno un ghiaione, infatti, un’escursionista era stata colta da una crisi di panico e non era più in grado di procedere in autonomia.

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha quindi individuato il punto in cui si trovava E.S., 53 anni, di Ferrara e ha sbarcato con un verricello il tecnico di elisoccorso, che ha recuperato lei e il compagno, per trasportarli al Rifugio De Dòo.