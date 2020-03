Crisi del commercio per il Coronavirus, da Vittorio Veneto arriva l'appello: "Posticipate di 6 mesi le bollette Savno"

VITTORIO VENETO - La crisi creata dal Coronavirus grava su tutta l’economia. I primi appelli risalgono ormai a diversi giorni fa, e l’attenzione si è concentrata soprattutto sui settori produttivi e sul turismo.

Michele Toffoli, commerciante vittoriese ed ex candidato sindaco alle ultime elezioni, ha però fatto notare come ci sia “una categoria che, da quando il Coronavirus la fa da padrone, sembra sia stata dimenticata: i negozianti”.

Con un post sulla pagina “Su la testa Vittorio Veneto” ha così voluto lanciare un appello: “Leggo giustamente sui media di aiuti alle imprese, al turismo, ai trasporti, ma al momento non vedo nessuna proposta per tutti coloro hanno un negozio di qualsiasi merceologia. I clienti a torto o a ragione sono diminuiti, ma i costi fissi rimangono. Un piccolo segnale concreto, potrebbe essere per esempio quello di congelare per almeno 6 mesi la prossima scadenza Savno, che grava pesantemente sui negozi. Un piccolo segnale di attenzione non sarebbe male”.

E poi il commerciante vittoriese ha cercato di sdrammatizzare la situazione: “Un consiglio a tutti: non cambiate la vostra vita, hanno costruito un mostro che non esiste! Viva la libertà e la gioia di vivere”.