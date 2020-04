Crisi Coronavirus, Camera di Commercio illuminata con il tricolore

TREVISO - Il Palazzo Borsa della Camera di Commercio illuminato con il tricolore. In occasione del 1° Maggio, il presidente di Unioncamere Veneto e della Camera di Commercio di Treviso – Belluno, Mario Pozza, ha comunicato alle 550mila imprese venete con una lettera a firma sua e dei presidenti camerali che i palazzi delle Camere di Commercio Venete saranno illuminati con il tricolore.

“Quale migliore brand per l’export dei prodotti?”, dice il presidente. “Chi meglio rappresenta il Made in Italy sono proprio gli imprenditori che esportano in tutto il mondo - continua Pozza -. Noi siamo al vostro fianco, proprio per l'eccezionalità della situazione e per la complessità interpretativa dei vari provvedimenti governativi. Questa lettera l'abbiamo voluta come presidenti degli enti camerali, ma innanzitutto come imprenditori d'azienda che gestiscono gli enti amministrativi con la volontà di essere al fianco delle imprese per mantenere il valore competitivo del sistema imprenditoriale veneto e gestendo in maniera coordinata il sistema camerale veneto”.

“Tutte le strutture camerali – chiude - sono allineate per essere in diretto contatto con le aziende, questo obiettivo lo possiamo raggiungere anche grazie alla nostra partecipata Infocamere e, per la sua realtà digitale e la gestione del data base nazionale del registro delle imprese abbiamo potuto raggiungere tutte le 550mila imprese venete. A Infocamere va il mio personale plauso, il digitale sarà la svolta del nostro domani imprenditoriale e amministrativo”.