Crisanti: "Vergogna assegnare G20 Sanità a Lombardia, Lazio vero modello antivirus"

ITALIA - "Durante l'emergenza in Lombardia a livello sanitario è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e chiederne ora la candidatura a ospitare il G20 Salute 2021 significa avere sprezzo della decenza, sarebbe una vergogna". Lo afferma Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'università di Padova in un'intervista al quotidiano 'Il Messaggero'.



"Riconoscere i meriti di chi ha lavorato meglio forse sarebbe una scelta più azzeccata - aggiunge Crisanti - a meno che no si abbia l'intenzione di trasformare l'incontro in una commemorazione, a quel punto nulla da dire. Se l'incontro ha l'obiettivo di iniziare a ragionare sulla creazione di un modello sanitario da adottare in contesto come quello della pandemia e se viene fatto in Italia per riconoscere il merito non credo proprio che la Lombardia sia la scelta giusta, nel modo più assoluto".



"Io penso che il Lazio, che è una delle più popolose d'Italia e questo è un fattore in un'epidemia, abbia avuto all'inizio un numero di casi importanti proprio come tanti altri territori, però ha reagito molto bene, sicuramente meglio di altri. La Regione - spiega Crisanti - è stata capace di mettere in essere con rapidità una rete di laboratori efficienti per la sorveglianza attiva, sfruttando un territorio che appunto è ricco anche di centri di ricerca. Senza dubbio insieme al Veneto sono state le regioni che hanno saputo comportarsi nel modo giusto e affrontare meglio la situazione".



"Se l'Italia sta così oggi, con numero contenuti rispetto ad altri, è perché ha replicato il modello che hanno applicato in Veneto e nel Lazio. - conclude Crisanti - Si pensi a La Spezia, in poco tempo hanno testato tremila persone e hanno sbloccato la situazione del focolaio. Esattamente quello che noi facciamo sin dall'inizio".