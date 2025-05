Creta, scossa di terremoto all'alba: magnitudo 6.0

CRETA (GRECIA) - Questa mattina alle 5:19 ora italiana una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito il mare al largo della costa di Creta, in Grecia. L’evento, registrato a una profondità di circa 62 chilometri, ha destato preoccupazione tra gli abitanti, soprattutto nelle zone occidentali dell’isola come Chania e Rethymno, dove la scossa è stata particolarmente intensa e prolungata.



L’epicentro è stato localizzato a circa 56 chilometri a nord-est di Neapolis, nella regione di Lasithi. Dopo la scossa principale, sono state rilevate due scosse di assestamento con magnitudo rispettivamente di 3.1 e 2.7.

L’Istituto Geodinamico di Grecia e l’INGV monitorano attentamente la situazione. Il presidente dell’Organizzazione ellenica per la pianificazione antisismica ha rassicurato la popolazione sottolineando che la notevole profondità del sisma riduce il rischio di danni significativi in superficie.

Questo evento segue un precedente terremoto di magnitudo 5.9 registrato il 14 maggio scorso nel Mar Egeo meridionale, a una profondità di 84 chilometri tra le isole di Kasos e Karpathos.

LEGGI QUI I DATI