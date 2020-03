Crescono i contagi: 400 trevigiani in isolamento a casa

Sandro Cinquetti direttore del servizio di Igiene e Sanità

TREVISO - Dal reparto di Geriatria dell’ospedale di Treviso, alle case di riposo. Da Treviso a Casale sul Sile, passando per Paese, Roncade e ora Conegliano. L’epidemia di coronavirus si allarga a macchia d’olio con tre nuovi positivi registrati dal “cluster Treviso” e ricoverati in Malattie Infettive al Ca’ Foncello.



Cresce di giorno in giorno il numero dei pazienti positivi al Covid-19. In tutto sono 96 i pazienti positivi, 25 ricoverati di cui due in Rianimazione, e 6 vittime su10 totali registrate in Veneto. La situazione conferma che il focolaio del Ca’ Foncello è il più ampio in Veneto, per numero di contagi.



Come da protocollo, hanno spiegato i vertici dell’Usl2, i familiari, parenti, amici, colleghi e i contatti stretti di ciascuno di questi pazienti positivi al Covid vengono posti in isolamento domiciliare e controllati dagli operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.



“Quattrocento in tutto le persone messe in quarantena domiciliare per 14 giorni a scopo cautelare e controllate dai nostri operatori” - spiega il dottor Sandro Cinquetti direttore del dipartimento di Prevenzione.

“Trecento soggetti senza sintomi sono monitorati al domicilio per essere stati a contatto con parenti o pazienti positivi al Covid-19. Un altro centinaio di persone, invece, è in sorveglianza domiciliare con sintomi quali febbre, tosse e raffreddore non gravi. Per queste persone viene effettuato il controllo telefonico dagli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, per fare verificare l’andamento di eventuali sintomi”.