Crematorio privato con 381 cadaveri ammassati, indagini per negligenza

MESSICO - A Ciudad Juarez, nel nord del Messico, la procura locale ha scoperto un caso di grave negligenza in un crematorio privato dove sono stati trovati 381 cadaveri ammassati in modo irregolare e mai cremati. Lo segnala l'Agi. I corpi, tutti imbalsamati, erano accatastati in diverse stanze dell’edificio, gettati uno sopra l’altro sul pavimento senza alcun rispetto.



Nonostante i corpi non fossero stati cremati, alle famiglie erano state consegnate altre ceneri al posto di quelle reali. Le autorità stimano che alcuni resti potrebbero essere rimasti abbandonati nella struttura per oltre due anni, a causa dell’incapacità del crematorio di gestire il volume di lavoro.



Secondo il portavoce della procura di Chihuahua, riportata da Agi, la situazione è frutto di indolenza e irresponsabilità da parte dei proprietari, che avrebbero ignorato la capacità massima giornaliera del crematorio.