Crede di essere stato colpito da un sasso, dopo 4 giorni la scoperta: ecco che cosa c'era nella sua testa

A Cabo Frio, vicino a Rio de Janeiro, un giovane di 21 anni ha vissuto una notte di Capodanno da film thriller senza rendersene conto. Il ragazzo stava festeggiando sulla spiaggia con gli amici quando ha sentito un misterioso colpo alla testa. Ciò che è successo successivamente è fuori da ogni logica. Ignorando il dolore e credendo inizialmente di essere stato colpito da una pietra, il ragazzo si è fatto aiutare da un amico per fermare il sangue e ha deciso di continuare la festa come se nulla fosse accaduto.

Bagno, ballo, divertimento: tutto è continuato per ore. Solo quattro giorni dopo ha iniziato a manifestare spasmi al braccio destro, rendendosi finalmente conto che qualcosa non andava. Portato d'urgenza in ospedale, i medici hanno fatto una scoperta sconvolgente: nel suo cervello c'era un proiettile calibro 9 mm, risultato del misterioso colpo avvenuto durante la festa di Capodanno.

Secondo quanto spiegato dai medici, la pallottola comprimeva il cervello in una zona vicina alla regione responsabile del movimento del braccio destro, causando episodi convulsivi. Fortunatamente, nonostante la situazione drammatica, il giovane è stato incredibilmente fortunato, e il colpo non ha causato danni gravi. Ha affrontato un intervento chirurgico di due ore per rimuovere il proiettile dalla testa con successo. Al momento, la polizia di Cabo Frio sta conducendo un'indagine per identificare l'autore dello sparo, ma sembra che nessun colpo di pistola sia stato denunciato sulla spiaggia quella notte.