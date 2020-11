Creò il Giro del Lago di Santa Croce, l'Alpago piange Vittorio Mares

ALPAGO (BELLUNO) - Il comitato Alpago 2 Ruote & Solidarietà e il Giro del Lago piangono Vittorio Mares.



Nella mattinata di ieri, giovedì 12 novembre, è morto il creatore, a metà degli anni Novanta, del Giro del Lago di Santa Croce, la manifestazione solidaristica che ogni estate in Alpago richiama migliaia di podisti e ciclisti.



«Vittorio è stato colui che ha ideato, creato e poi fatto crescere il Giro del Lago: grazie alla sua intuizione prima, alla sua passione, generosità e caparbietà poi, la manifestazione ha potuto diventare negli anni un sostegno vitale per due associazioni, come la Via di Natale di Aviano e la Cucchini di Belluno, che operano a favore dei malati oncologici e dei loro familiari» dice Ennio Soccal, succeduto nel 2010 a Vittorio Mares nella carica di presidente del comitato Alpago 2 Ruote & Solidarietà.



«Gratitudine è la parola che voglio esprimere a Vittorio, a nome mio personale e di tutto il comitato: il suo impegno a favore degli altri, nell’ambito del Giro del Lago ma anche in tanti altri ambiti della vita dell'Alpago, dalla politica alla cultura al sociale, è stato straordinario. Alla moglie e a tutti i familiari di Vittorio giunga il nostro abbraccio affettuoso».