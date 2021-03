Covid e zona rossa: domani si decide. Il Veneto rischia di restare rosso

ITALIA - Zona arancione per il Lazio, con riapertura di scuola elementare e media, nuove misure per gli spostamenti e per categorie di negozi attualmente chiusi. La regione, con il calo del contagio e dell'incidenza, potrebbe cambiare colore e lasciare la zona rossa lunedì, dopo 2 settimane nella fascia con regole, divieti e restrizioni di livello più alto.



La zona rossa rimarrà comunque affollata e dovrebbe ospitare un lungo elenco di regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Marche, Piemonte, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Provincia di Trento. La Toscana, ad oggi caratterizzata da zone rosse locali, rischia la 'retrocessione'. In bilico anche il Veneto.



Il verdetto arriverà domani, venerdì 25 marzo, con il consueto monitoraggio settimanale dell'Iss. Nel pomeriggio di domani, apprende l'Adnkronos, potrebbe riunirsi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza. Le eventuali ordinanze del ministro Roberto Speranza entreranno in vigore da lunedì 29 marzo e avranno un primo effetto di pochi giorni: il decreto attualmente in vigore prevede una Pasqua in zona rossa per tutta Italia tra il 3 e il 5 aprile.