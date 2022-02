Covid: Zaia, Veneto verso la zona bianca

VENEZIA - "Vedo la situazione Covid in maniera molto positiva. Oggi abbiamo 125 persone in terapia intensiva. Posso dire che stiamo andando verso una zona bianca, le curve sono in calo in tutte le province del Veneto". Lo ha detto stamani il presidente della Regione, Luca Zaia, durante un punto stampa a Palazzo Balbi.



Per il governatore "bisogna continuare ad avere massima attenzione, ma penso - ha aggiunto - che il virus ormai si sia endemizzato. Non va trascurato il fatto che dobbiamo continuare a mettere in sicurezza le fasce d'età più a rischio, per le quali un virus preso in assenza di vaccinazione è molto pericoloso".