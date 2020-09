Covid, Zaia: "In Veneto test sulla saliva"

"Oggi vi presento un progetto sperimentale e un piano per garantire sicurezza in tutte le aule: ecco i test sulla saliva che hanno un'affidabilità pari a quella dei tamponi".

Lo ha detto Luca Zaia presentando il nuovo piano della Regione Veneto per contrastare il Coronavirus.

"Il test sulla saliva è una grande innovazione e un'ulteriore spinta per il test rapido, che è il miglior sistema per gestire la sanità. In Veneto la macchina è in buone mani", aggiunge. "Il vantaggio del test sulla saliva è la maggior rapidità rispetto al tampone", spiegaì il rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto.