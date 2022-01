Covid: Zaia, i tamponi di fine isolamento anche in farmacia

VENEZIA - Da lunedì prossimo, 24 gennaio, il tampone di fine isolamento della quarantena di un positivo potrà essere fatto anche in farmacia oltre che negli studi dei medici di base o dei pediatri. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha predisposto una delibera ad hoc dopo il via libera del Ministero della Salute. Per questo servizio, che sarà gratuito, la Regione ha stanziato 5,5 milioni di euro. Zaia ha inoltre spiegato che "nel momento in cui una persona risulta positiva riceve un messaggio al telefono o la chiamata dall'Ulss e può così prenotare sulla piattaforma il tampone previsto per 7 giorni dopo".



Zaia è tornato a sottolineare la necessità di modificare "la definizione di 'caso' e rivedere sistema colori". Per Zaia è necessario "concentrarsi sugli asintomatici. Se noi dobbiamo invece occuparci del sintomatico cambia la strategia in maniera importante. Per gli asintomatici, il sistema di isolamento e dei tamponi deve scendere. Tanto è vero che il documento che noi proponiamo prevede che il vaccinato con tre dosi, se asintomatico, deve fare solo tre giorni di quarantena". Zaia osserva inoltre che il contact tracing "è saltato e resta un puro diletto degli esperti della chiacchiera che non sanno cosa vuol dire fare contact tracing a 20 mila persone al giorno. Dopodiché sarebbe opportuno togliere la contabilità ospedaliera e rivedere il sistema dei colori: lo si capisce da questa ondata che il sistema dei colori va riformulato e concentrarsi di più invece sul sistema dell'ospedalizzazione.

