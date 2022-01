Covid, Zaia: "Sul fronte scuole è caos"

VENEZIA - "L'unica novità sul fronte delle scuole è il caos". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, spiegando che il decreto del Governo "impone delle fasi di testing che sono insostenibili. Tutte le regioni sono a fine corsa con la fase di testing. Non parliamo poi del contact test, cioè nel chiamare a casa i positivi e i loro contatti. Inutile buttarla in polemica: questa è la capacità di lavoro e oltre a quella non si va".



"Con 18 mila contagiati, come quelli di ieri - ha spiegato -, si dovrebbero prevedere 18 mila telefonate a persone che, quasi sicuramente, avrebbero riferito una decina di nomi di contatti stretti. Sarebbero quindi 10 mila persone da contattare in un giorno. Impossibile. Noi - ha precisato - dobbiamo fare l'amministrazione del possibile e per fare ciò credo sia sempre più doveroso modificare la definizione di caso. E dobbiamo avere un diverso atteggiamento da coloro che sono sintomatici positivi, e soprattutto di coloro che non lo sono".



Sul fronte della scuola, ci "sono tante classi in quarantena, circa 2.400, - ha osservato Zaia -; poi ci sono docenti in quarantena, altri in malattia e quelli non vaccinati. In questo brodo primordiale non so cosa venga fuori, nel senso che abbiamo grosse difficoltà. Io immagino - ha sottolineato - si apriranno le scuole il 10, il Governo ha deciso che si dovrà aprire e la situazione sarà quella che molte classi saranno chiuse, altre saranno in dad perchè non ci sono altre soluzioni. Si cercherà di venirne fuori. Il problema grosso - ha concluso - non è l'apertura delle scuole ma la gestione di tutta la fase di testing e di screening che è una cosa paurosa".