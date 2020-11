Covid: Zaia, stamani raggiunti 300 in terapia intensiva

VENETO - "Stamani alle 11.00 abbiamo raggiunto 300 ricoverati in terapia intensiva. L'emergenza non è finita anche se siamo in area gialla". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia. "Siamo ancora area gialla - ha aggiunto - ma ho una grande preoccupazione. Non siamo usciti da questo casino. Sicuramente il sistema sanitario, l'organizzazione e il lavoro dei sanitari ci permette di essere in zona gialla. Ma l'ordinanza sulle misure 'zona gialla plus' verrà reiterata".

Zaia ha poi proseguito: "In Veneto c'è un segnale di 'gobbetta' verso giù sui ricoveri da qualche giorno, ma è solo un segnale. Bisogna che si consolidi. Abbiamo Verona, Vicenza e Venezia, che hanno ancora un trend crescente nei ricoveri. Se non ci mettiamo pancia a terra re-impenniamo le curve. E sarà inutile venire a parlare su cosa faremo a Natale, finirà ci ingrasseremo mangiando il panettone da soli a casa".

Quanto ai dati numerici della pandemia, in Veneto si registrano 3.570 nuovi contagi da Coronavirus rispetto a ieri, che portano il totale da inizio pandemia a 119.726 malati. I decessi salgono a 3.190, 67 in più rispetto a ieri. Negli ospedali alle ore 8.00 di oggi si superano 2.600 ricoveri, suddivisi tra area non critica (2.321, +27) e terapie intensive (291, +5).

Il Presidente del Veneto ha commentato scherzosamente anche la 'presa in giro' nei suoi confronti fatta dalla trasmissione 'Propaganda live' su La7. Il programma ha riprodotto un video di una delle conferenza stampa in cui Zaia faceva calcoli; la matematica Chiara Valerio gli ha dato ragione. ha aggiunto: "In tv fanno vedere i miei conti fatti a mente, e li so fare. Hanno anche chiamato un matematico e mi ha dato ragione. Ma non tutti - ha precisato Zaia - studiano le proporzioni a scuola".

Quanto alle dichiarazioni del collega De Luca, particolarmente critiche nei suoi confronti, in relazione al tampone fai-da-te: "De Luca? Sinceramente non l'ho visto, 'ha da passa' 'a nuttata', Napoli milionaria, De Filippo".