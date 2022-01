Covid, Zaia: "Scuole chiuse fino febbraio se la situazione peggiora"

VENETO - "Tifiamo tutti per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di febbraio". A dichiararlo al Corriere della Sera è il presidente del Veneto Luca Zaia, il quale per una simile decisione auspica "una regia nazionale".



"Ci vuole l'onestà intellettuale di avvisare i cittadini - argomenta il governatore - se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l'ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo". Il Veneto fece questa scelta l'anno scorso, ricorda Zaia, "e così ci salvammo".



Il presidente lancia poi al governo la proposta "di valutare l'introduzione dell'automonitoraggio a scuola", che consiste nel consegnare "a tutti gli studenti, una o due volte alla settimana, un kit per il test fai da te". In questo modo, spiega Zaia, "riusciremmo ad intercettare i positivi prima che il contagio dilaghi".