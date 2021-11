Covid: Zaia, restrizioni ai no vax solo con il cambi di colore

VENETO - "A me risulta che neanche chi è vicino a me, parlavo anche questa mattina con Fedriga, mutui il modello austriaco. Fedriga ha detto che nel momento in cui ci saranno cambiamenti di zona, dunque di colore, si riconosca che i vaccinati non devono sottostare a quelle regole". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un'intervista a Radio InBlu2000.

"La mia Regione - ha aggiunto Zaia - ha raggiunto 85% di veneti che hanno deciso di vaccinarsi o si sono già vaccinati. Nelle mie terapie intensive ho 67 persone. L'83% di queste persone sono non vaccinate. Ma per quale motivo abdichiamo al ruolo di informare i cittadini? Ci vuole una campagna istituzionale importante sulle vaccinazioni e contro le fake news. Se parla con un ragazzo di 20 anni tra quelli che non si sono vaccinati, dirà 9 volte su 10 'non mi sono vaccinato perché si diventa sterili'. Allora chiariamola 'sta roba, se è vero che si diventa sterili è bene dirlo a tutti, ma se è una fake news, e tale è, è bene che sia chiarita - ha concluso - nell'interesse di chi ha paura".