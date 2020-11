Covid, Zaia: "Nostri dati assolutamente buoni, non abbiamo demeriti per entrare in zona arancione"

"È un po' come il Sabato del villaggio, ma i nostri dati sono assolutamente buoni". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito delle prospettive per le prossime decisioni del Governo sulle zone regionali.

"Noi - ha aggiunto Zaia - non abbiamo pazienti nei corridoi, il nostro piano tiene, fino a 6.000 ricoverati ci siamo. Staremo a vedere, l'algoritmo è una cosa inquietante, non sai mai cosa viene fuori dal 'frullatore'. Per noi siamo sotto controllo, poi tutti siamo appesi all'Rt. Lo stiamo calcolando, spero che il Veneto si possa riconfermare zona gialla, non abbiamo demeriti per l'arancione. Speriamo che si possano valutare i nostri dati e ci sia tempo per i tecnici di argomentare e spiegare le proprie posizioni. Domani - ha concluso - dovrebbe essere la giornata del confronto".