Covid: Zaia, metà dei tamponi positivi rispetto marzo

VENETO - "Oggi troviamo metà dei tamponi positivi rispetto a quelli che avevamo a marzo". Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia. "Con mezzo piede - aggiunge - siamo nella fase 4". Per il governatore "per metà novembre si potrebbero raggiungere i 250 ricoverati in terapia intensiva". Zaia quindi prosegue: "Tengo su la mascherina perchè penso che sia un segnalare da dare: da oggi la metto in conferenza stampa perchè da stamane con il dpcm i ragazzi che continuano ad andare a scuola devono usarla. Penso che sia un fatto di equità - conclude - e di volontà di dare un segno".

Quanto al bollettino covid regionale va detto che i contagi Covid in 24 ore in Veneto sono 3.387, per un dato complessivo di 72.092 infetti dall'inizio dell'epidemia. I casi attualmente positivi sono 43.937. Preoccupa anche il numero delle vittime, 27 in più rispetto a ieri. Il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.543. Il presidente Zaia ha poi puntualizzato che: "Stiamo entrando nella fase 4, siamo in una situazione di massima turbolenza e tensione negli ospedali. Fase 4 vuole dire dare un ulteriore giro di vite. Le nostre fasi non sono collegate con le zone stabilite dal governo, non abbiniamo le due cose, chiamiamole fasi di natura ospedaliera".

Il presidente del Veneto prevede che: "si dovrà raggiungere per metà di novembre il numero di 250-300 posti nelle terapie intensive anche se dà dei valori più alti. Questa è la fase più critica, alcune province sono già entrate nelle fase 4. Siamo in fase gialla per le terapie intensive, ora 174, ma non abbiamo ancora un tasso di occupazione: siamo - ha osservato - al 16% a livello regionale contro il 40% di alcune regioni".