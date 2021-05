Covid, Zaia: "Per green pass la regia è nazionale"

VENEZIA - "Sul green pass non posso dire nulla, non c'è una indicazione perché la regia è nazionale". Lo ha detto Luca Zaia, presidente del Veneto, nel punto stampa sull'emergenza Covid. "L'avevo proposto tempo fa - ha aggiunto - se invece di fare polemiche non ci sarebbero i dubbi di oggi; abbiamo comunque una serie di dati in base alle vaccinazioni, se si tratta compilare un nuovo modulo i dati ci sono e si fa".



Sono 745 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 5 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 12 morti, che portano il totale a 1.397 dall'inizio dell'emergenza covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 36.837 tamponi, l'indice di positività è del 2,02%. Nel complesso 1.336 persone sono in ospedale, -28 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 173 (-5), quelli in area non critica sono 1.163.



"Continua il calo della curva, ma è una discesa lenta", dice Zaia. "L'appello è sempre lo stesso: non bisogna abbassare la guardia, si deve evitare il rischio di assembramenti e bisogna usare sempre la mascherina, con attenzione all'igiene delle mani", aggiunge. "Se avremo la conferma delle dosi in tabella, potremmo pensare di arrivare al giro di boa prima dell'estate", dice riferendosi alla campagna di vaccinazione.