Covid, Zaia: "La fascia colpita adesso è quella dei 50enni"

VENETO - "Stiamo accompagnando questa infezione, quello che dicevamo fortunatamente si è verificato, fortunatamente riusciamo ad accompagnarla, è fondamentale l'aiuto dei cittadini nella prevenzione, evitando assembramenti e usando le mascherine, dall'altra è fondamentale la fase diagnostica con i tamponi". Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia. Per il Governatore l'allarme non è finito, "ma oggi abbiamo ragionevoli motivi per dire che agosto è il mese chiave, nel quale ce la giochiamo tutta. E speriamo anche con alcune decisioni che vogliamo mettere in atto per fine agosto, di dare una svolta". La media regionale delle vaccinazione, ricorda, è oltre il 70% e ad ottobre arriverà all'80%.

"La fascia colpita adesso è quella dei 50enni - rileva - e tutti i non vaccinati ce li ritroviamo in ospedale". Quanto alla terza dose, per Zaia "è probabile che si faccia". "Un punto di domanda per noi è rappresentato dalla terza dose, significa più o meno avere 4 milioni di inoculazioni da fare – dichiara ancora Zaia -. Se vuoi fare le inoculazioni velocemente, è innegabile che devi avere una macchina da guerra da almeno 50mila vaccini al giorno". La prevenzione in Veneto non chiuderà per forza neppure il 15 agosto. "I centri vaccinali resteranno aperti o chiuderanno? Dipende dal numero delle prenotazioni", dice. OT