Covid, Zaia: "Di questo passo, il Veneto rischia la zona arancione il 10 gennaio"

VENEZIA - "Di questo passo, il Veneto rischia la zona arancione il 10 gennaio". Il presidente del Veneto, Luca Zaia, delinea il quadro dell'emergenza covid nella regione sulla base dei dati attuali. La regione è in zona gialla ma, nel giro di 2 settimane, sotto la spinta della variante Omicron potrebbe passare nella zona con misure e regole più restrittive. "L'incidenza è a 610 casi ogni 100mila abitanti. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 18%", dice facendo riferimento a parametri già arancioni. "In area non critica, in ospedale, l'occupazione è al 19%. Tra 11 punti, si va in zona arancione. Ieri eravamo al 18%, di questo passo attorno al 10 gennaio arriviamo al 30% di occupazione che ci porta in zona arancione", dice Zaia. ''Se oggi siamo aperti è perché la vaccinazione ha avuto effetti positivi. Quasi l'80% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati, in area medica 1 paziente su 2 non è vaccinato", spiega.

"Oggi siamo in un contesto di guerra rispetto al fare testing e screening: il contact tracing sta saltando con questi numeri". L'allarme viene dal Presidente del Veneto Luca Zaia, per il quale il rischio "è di non testare i sintomatici". Il presidente ammette di essere preoccupato della circolazione del virus "nelle prossime festività". Zaia ripete: ""in una fase in cui il virus circola è più facile beccarlo con il test antigenico prima che il molecolare". Quanto alle richieste rivolte al Governo, Zaia dice di aver chiesto personalmente di ridurre le categorie assoggettate a tampone perchè si fanno la quarantena: "Dopo una lunghissima riunione con il Governo, ho sentito il ministro Speranza anche stanotte, un po' delle nostre istanze sono state raccolte". Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, parlando in particolare del fatto "che chi ha la dose booster non deve fare la quarantena, fa il tampone a 5 giorni solo se sintomatico". "Evitiamo la quarantena - riassume - a 1 milione 600mila veneti".