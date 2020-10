Covid: Zaia, conclusa installazione 1.000 terapie intensive

VENETO - "Abbiamo chiuso la 'partita' dell'installazione delle 1.000 terapie intensive".

Lo ha annunciato stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia.

"Ricordo - ha aggiunto - che la punta massima nella prima ondata era di 356 posti occupati, ovviamente più 200 malati ordinari.

Sono sostanzialmente letti di semintensiva che hanno attaccata la tecnologia per commutarli in intensiva, in caso di peggioramento del paziente", ha concluso.