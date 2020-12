Covid, Zaia: "Con Rt che scende rimarremo in area gialla"

"Ci diranno questa sera in che area saremo, ma con un Rt che scende rimarremo in quella gialla. Non ci sono alternative". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia.

Il presidente chiede anche al Ministero della salute che nell'incidenza dei positivi si prenda in considerazione il totale dei test molecolari e di quelli rapidi. "Oggi - rileva Zaia - è stata inviata al Ministero della Salute una lettera nella quale si sottolinea che il Veneto fa tanti test: oggi 56.430 tamponi, di cui 16.300 molecolari e 40.130 rapidi.

E' ovvio che troviamo 3.883 positivi, che valgono il 6,8%. Questo è un dato statistico. Noi vorremmo aver in mano un quadro generale standardizzato dei numeri di tutte le regioni. Perchè i numeri assoluti non vogliono dire nulla".

Per Zaia "il fatto che si ragioni con numeri assoluti non ci aiuta, e soprattutto - ha aggiunto -. Vogliamo evidenziare l'aspetto di virtuosità del Veneto: noi facciamo i test di conferma di tutti i test rapidi, facciamo i test a tutti i contatti stretti dei positivi, aspetti che, magari, in altre regioni, sono interpretati in maniera diversa. Quindi il tema della valutazione che l'Istituto Superiore della Sanita deve fare, a nostro avviso, è quello di una valutazione con dati omogenei".

"Noi - ha concluso - facciamo un numero di tamponi quotidiano che alcune regioni riescono a fare in una settimana".