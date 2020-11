Covid, Zaia: "Ci preoccupano i ricoveri in area non critica"

"Ci preoccupa il numero dei ricoveri in area non critica, è la vera pressione sui nostri ospedali": lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia. I ricoverati sono 2.242 (50 in più nelle ultime ore) in area non critica, mentre 296 pazienti (+5) sono in terapia intensiva. "La vera differenza rispetto a marzo - precisa - è che abbiamo incidenti sul lavori e i politraumatizzati, pazienti non Covid, che entrano in terapia intensiva, per cui la pressione si sente".

Zaia ricorda che il Veneto può arrivare ad attivare mille terapie intensive: "Abbiamo i letti, i diffusori, i monitor, tutto quello che serve. E' ovvio che ci sono alcune, come quelle delle sale operatorie, che allestiremo per ultime. Ne abbiamo, ora, più di 800 allestite e altre sono già pronte: in 36 ore sono in funzione".

Il presidente spera che la regione rimanga in area gialla, confidando sugli indicatori che farebbero ritenere che non ci sia una 'retrocessione'. "Sono giorni cruciali per i numeri - osserva - perchè poi domani sera arriva la sentenza. Oggi pomeriggio alle 16 avremo il confronto con il Governo".

Zaia sottolinea che il Veneto ha "degli indicatori che fanno sperare in un buon esito nella classificazione , alla luce del fatto che c'è una situazione sotto controllo con tassi di occupazione in terapia intensiva che sono i più bassi a livello nazionale". "Abbiamo sicuramente tanti contagiati - ammette -, ma facciamo anche tanti tamponi. Speriamo - conclude - di non entrare in altre aree".