Covid: Zaia, arancione o rosso, siamo sul filo del rasoio

VENETO - "Per quanto riguarda la classificazione siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso, come molte altre regioni, risetto ai numeri. Sappiamo che se c'è un 'liberi tutti' arriveremo ad un punto in cui non si potranno più accettare ricoveri" aggiunge Zaia, affermando di capire "che le restrizioni che potremo affrontare sono pesanti e il mondo è in difficoltà". "Io spero - conclude - che se ne venga fuori senza misure durissime"

Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, ricordando che la zona rossa scatta con un Rt a 1.25. Quanto ai vaccini, Zaia ha annunciato: "Stiamo lavorando ad un protocollo che presenteremo martedì per le vaccinazioni aziendali". Il presidente ha poi aggiunto: "Consegneremo i vaccini alle imprese - spiega - dovranno avere un medico che pratichi le dosi ai lavoratori".





Sono 4 i distretto in Veneto a rischio chiusura scuole. Oltre ai 6 già individuati ieri, vi sono altri 4 distretti del Veneto con una incidenza superiore ai 200 positivi per 250 mila abitanti per i quali si renderà necessaria la chiusura delle scuole. Lo annuncia il Presidente Luca Zaia, spiegando che si tratta di Pieve di Soligo, Rovigo, Padova Bacchiglione e Piovese e Ovest Veronese.





Sono 1.677 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 11 marzo. Si registrano altri 22 morti, un dato che porta a 10.045 il totale dei decessi in Veneto dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 42.994 tamponi, con un tasso di positività al 3,90%. I casi totali salgono a 348.113, mentre gli attualmente positivi sono 31.674. In ospedale si trovano 1.510 pazienti (+6 rispetto a ieri), di cui 1.340 in area non critica (+2) e 170 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.642.