Covid, Zaia: "Accesso diretto ai tamponi non sarà più garantito, prevederemo punti tampone con il pos"

VENETO - "L'accesso diretto ai tamponi non sarà più garantito perché il nostro sistema va in crash. Non possiamo pensare di fare 50mila tamponi al giorno". Lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che stamane la giunta ha approvato il nuovo piano di sanità pubblica.

"Non possiamo avere code di 5 ore - sottolinea - è un problema anche a livello nazionale". Le tariffe per chi vuole fare il tampone sono allineate in Veneto a quelle decise a livello nazionale, 8-15 e 22, conferma il presidente. "Oltre alle farmacie - annuncia - prevederemo dei punti tampone con il pos. Ad esempio per i tedeschi, che devono fare il test per rientrare a casa, pagheranno 22 euro".