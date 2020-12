Covid a Wuhan? "Arriva con i surgelati"

CINA - Il Coronavirus viaggia anche con i cibi surgelati. Almeno secondo Pechino che ha intensificato gli sforzi per bloccare il Covid-19 importato attraverso gli alimenti congelati provenienti dagli altri Paesi. In particolare, dopo che nell’estate scorsa a finire nel mirino della Cina era stato il salmone norvegese, nei giorni scorsi le autorità di Wuhan hanno reso noto che tre campioni di imballaggi di alimenti congelati importati sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Secondo la Commissione sanitaria municipale, due campioni sono stati prelevati in un magazzino refrigerato da carne bovina congelata proveniente dal Brasile e il terzo in un altro magazzino da pesce congelato proveniente dal Vietnam. Le autorità locali hanno sigillato i prodotti, messo in quarantena e condotto test molecolari sul personale che aveva un contatto diretto con il cibo.

Finora, tutti i risultati sono stati negativi. Le spedizioni di alimenti surgelati da cui erano stati prelevati i campioni contaminati non erano state immesse sul mercato. La Cina ha così deciso di intensificare gli sforzi per bloccare la diffusione di Covid-19 attraverso gli alimenti importati. A metà novembre il ministero dei Trasporti ha rilasciato una serie di linee guida per prevenire la trasmissione di Covid-19 tramite gli alimenti surgelati importati per mezzo di trasporto su strada e acquatico, sottolineando la formazione e la protezione del personale, nonché la disinfezione dei veicoli, ha detto il portavoce del ministero, Sun Wenjian, una conferenza stampa. Chi lavora nella logistica della catena del freddo ed è esposto a rischi di infezione sarà formato professionalmente per utilizzare tute protettive, mentre i lavoratori portuali verranno istruiti a indossare mascherine ed evitare il contatto con prodotti congelati che potrebbero essere contaminati dal virus, ha affermato Sun.

Prima e dopo ogni trasporto verrà eseguita una sterilizzazione completa di veicoli e contenitori, con particolare attenzione ai punti che presentano un rischio maggiore di contaminazione, inclusi i volanti e le manopole delle porte, secondo Sun. La linea guida richiede inoltre che le persone, i carichi ei veicoli coinvolti nella logistica della catena del freddo siano adeguatamente tracciati, sollecitando al contempo una risposta rapida a qualsiasi risultato positivo dei test sugli alimenti o sugli imballaggi importati al fine di bloccare le catene di trasmissione. Da metà novembre, nelle province di Shandong, Shanxi e Shaanxi sono stati segnalati campioni di confezionamento di alimenti importati risultati positivi al virus.