Covid: a Verona sensi unici pedonali anti assembramento

VERONA - Troppo afflusso di gente in centro storico a Verona diventato a rischio assembramenti in emergenza Covid.



Così oggi pomeriggio è stato attivato il piano di viabilità pedonale con senso unico in via Mazzini (nella foto) e accesso con contingentamento tra la stessa via Mazzini, via Cappello e Corso Portoni Borsari.



Si tratta nel quadrilatero più affollato per lo shopping nella città scaligera, tra l'altro in coincidenza con il finesettimana caratterizzato dal "black friday".



Ai varchi per regolare l'afflusso dei pedoni sono state collocate pattuglie della Polizia Locale.