Covid in Veneto, la zona arancione si avvicina: +1.304 i contagi e Rt a 0,92

VENETO - Il Covid rialza la testa in Veneto. Anche oggi i contagi sono tornati sopra quota 1.000 in un giorno: +1.304 il numero dei positivi trovati con i tamponi, una soglia che non si registrava da molte settimane. Il report della Fondazione Gimbe conferma che nella settimana 17-23 febbraio è in peggioramento l'indicatore percentuale relativo all'incremento dei casi (+1,6%) rispetto a quella precedente. Sono invece sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

Resta però quasi al palo la campagna vaccinale: finora in Veneto sono poco meno di 110.000 le persone che hanno già completato il richiamo dell'antidoto, e solo 197.768 quelle che hanno ricevuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino. Anche qui, Gimbe spiega che la percentuale della popolazione veneta che ha completato il ciclo vaccinale è in linea con quella nazionale, al 2,24% (2,25% Italia).

Preoccupa, in vista del consueto responso del venerdì sulle fasce, la possibilità che il Veneto torni arancione. In breve tempo si è passati da un Rt sotto allo 0,60, mentre oggi siamo già allo 0,92. Inevitabilmente con Rt a quota 1 il Veneto torna in fascia arancione, come ha confermato il presidente Zaia. Che la situazione sia in peggioramento lo si evince anche dai nuovi focolai, uno tra tutti quello della primaria di Soligo.

Di pochi minuti fa la nota stampa dell’Ulss 2 Marca Trevigiana: “Sono salite a tre le classi delle medie di Farra con provvedimenti: due in quarantena e una in monitoraggio. Provvedimenti legati al focolaio di Soligo. Si è aggiunta in monitoraggio anche una classe di una superiore di Conegliano anche essa frequentata da contatto con positivo di Soligo. Inoltre, anche due classi della primaria di Col San Martino sono state messe in monitoraggio, sempre perché legate al focolaio di Soligo”.