Covid Veneto, Zaia: "Voglio vaccini per tutti, lockdown solo su basi scientifiche"

VENETO - "Voglio vaccini per tutti in Veneto. Il mio sogno è realizzare il 'Veneto Covid free'". Così il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa, in cui ha spiegato che sulla volontà di acquistare vaccini in proprio "ieri ne ho parlato con il commissario Arcuri: ho spiegato che ci eravamo rivolti ad Aifa e a sua volta ci ha dirottato su di lui. Il professor Arcuri, ha già sentito il dgl della sanità del Veneto Luciano Flor, che a sua volta ha richiesto il numero dei lotti dei vaccini". "Qualora ci fosse confermata la fornitura per 27 milioni di dosi - avverte Zaia - il Paese non può girarsi dall'altra parte".



"Flor - ha spiegato Zaia - sta facendo una verifica formale riguardo ai lotti e alle matricole questo non è fare politica ma abbiamo 5 milioni di veneti che potrebbero chiedere di essere vaccinati ed è solo questo quello che conta".



Quanto al rischio varianti e alla richiesta di lockdown duro arrivato da più parti, Zaia è netto: "Chi propone il lockdown deve motivarlo con validazioni scientifiche. Per ora invece - afferma Zaia - ne sento parlare solo in modo aleatorio e c'è un grande dibattito anche a livello scientifico e allora mi viene anche qualche dubbio e ricordiamoci che con il lockdown tagliamo le gambe ai cittadini e alla comunità e quindi - ribadisce - per decidere il lockdown servono motivazioni scientifiche".