Covid: Veneto, trend resta sopra i 3.000 casi al giorno

VENEZIA - Sono 3.078 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 4.419 di ieri, ma che confermano una ripresa dell'infezione. Da giorni il report quotidiano non scende sotto quota 3.000. Si segnalano anche 2 vittime.

Il bollettino della Regione aggiorna così a 1.794.915 il dato delle infezioni dall'inizio dell'epidemia, e a 14.752 quello dei decessi. Non si ferma quindi la corsa al rialzo degli attualmente positivi, 39.598 (+ 1.465). Scendono invece i dati ospedalieri, con 465 (-7) ricoverati in area medica. Stabile infine, 27, il numero di malati Covid in terapia intensiva.