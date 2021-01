Covid: il Veneto torna in zona gialla da lunedì 1 febbraio

VENETO – Tutto come ampiamente previsto: la regione Veneto torna da domenica 31 gennaio in zona gialla, inaspettatamente insieme al Friuli-Venezia Giulia che era già rassegnato a restare in fascia arancione dove invece restano: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano. Ma cosa cambia con il ritorno a norme meno stringenti? È presto detto: ecco tutte le regole della fascia gialla.



Il coprifuoco è fissato dalle 22 fino alle 5. In quelle ore ci si può muovere solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Per spostarsi in quegli orari bisognerà fare un’autocertificazione. Resta l’obbligo di mascherina anche all’aperto, a eccezione dei bambini sotto ai sei anni, di chi svolge attività sportiva e di chi ha patologie.



Fino al 15 febbraio è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, tranne quelli per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.



Le scuole superiori adottano la didattica in presenza al 50 per centro, poichè decade l'ordinanza regionale di chiusura. Per medie ed elementari resta la didattica in presenza, ma con l’obbligo di mascherina per i bambini con più di sei anni.



Per bar e ristoranti restano le regole di apertura dalle 5 alle 18, consegna a domicilio consentita, asporto possibile con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.



I musei possono rimanere aperti dal lunedì al venerdì tranne nei giorni festivi. Rimangono chiusi i cinema, i teatri, le sale scommesse, le sale da gioco, le discoteche, le sale da ballo, le sale da concerto, le palestre, le piscine, i parchi tematici, le terme, i centri benessere. I negozi sono aperti ma i centri commerciali sono chiusi nel weekend.

Inizialmente sembrava che il provvedimento dovesse entrare in vigore già domenica quindi poco fa l'aggiornamento, con la comunicazione che la fascia gialla scatta da lunedì 1° febbraio.