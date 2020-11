Covid, in Veneto tamponi dai medici di base: ma non per tutti

In Veneto "i tamponi rapidi non sono ancora arrivati ai medici di base, ma è bene essere chiari nel dire che i destinatari di questo metodo diagnostico non sono tutti i cittadini".

lo ha precisato all'ANSA Domenico Crisarà, presidente provinciale della Fimmg di Padova, in merito ai test con i tamponi rapidi che a breve saranno a disposizione anche dei medici di base. I destinatari, ha puntualizzato Crisarà, saranno "solo le persone che si trovano in quarantena fiduciaria perché sono venute a contatto con una persona positiva, o chi verrà individuato dallo stesso medico con sintomi particolari; non possiamo ritrovarci con code di cittadini in fila per il tampone davanti agli studi medici".

Crisarà ha ricordato inoltre che "in Veneto sono 700 i medici volontari che hanno già effettuato 2.000 test rapidi; ora, in base all'accordo su scala nazionale, la nostra regione avrà 3.100 medici disponibili a fare il tampone, 600 solo a Padova, ma l'informazione deve essere chiara, questo metodo si applica in casi specifici, non a tutta la popolazione. Dobbiamo tener conto anche - ha concluso - che mediamente ogni medico di base vede una trentina di persone al giorno per altre patologie, e fa una media di una ventina di telefonate al giorno ai pazienti, è chiaro che serve un modello organizzativo nuovo".