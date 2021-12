Covid: Veneto, superati 1.000 pazienti in area medica

VENEZIA - Sfonda quota mille il numero di pazienti in area medica in Veneto, che oggi sono 1.040, 43 in più rispetto a ieri. Si tratta del dato che farà probabilmente scivolare la regione in zona gialla dalla prossima settimana.



Il bollettino segnala inoltre 144 pazienti (+2) in terapia intensiva. Scende rispetto alla media degli ultimi giorni la curva dei contagi quotidiani, con 3.677 casi registrati, ma si conferma anche l'aumento delle vittime, altre 19 nelle ultime 24 ore. Sono 561.882 i contagi e 12.103 i morti da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 53.100, 1.080 in più.