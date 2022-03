Covid Veneto, sotto i 50 mila positivi, +3.866 nuovi casi

VENEZIA - Il Veneto scende sotto quota 50 mila per i malati attuali di Covid-19, con 49.628 positivi, 706 in meno rispetto a ieri. Prosegue la discesa della curva dei contagi, oggi 3.866, con il totale a 1.349.041. Si contano 14 decessi, con 13.893 morti complessivi.



Prosegue la discesa degli indicatori clinici: nei reparti non critici si va sotto la soglia dei 900 pazienti, con 898 ricoveri (-28), e 83 (-4) nelle terapie intensive. La campagna vaccinale segna 7.280 somministrazioni nella giornata di ieri, in gran parte (5.773) terze dosi/booster. La popolazione 'over 12' che ha effettuato due dosi è pari all'88,3%, quella con la terza è al 71,1%. Nella fascia pediatrica la prima dose copre il 32,7%, la seconda il 29,5%.