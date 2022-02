Covid: Veneto, scendono contagi e vaccinazioni

VENEZIA - Nuova flessione della curva dei contagi Covid in Veneto, con 6.223 nuovi positivi in 24 ore. Le vittime sono 26, una in meno di ieri, per un totale di 13.506 decessi dall'inizio dell'epidemia. Sale a 1.256.822 il conteggio totale delle persone che hanno contratto il virus. Cala in maniera decisa il dato degli attuali positivi, 120.575 , 11.557 in meno di ieri.

In forte regressione il numero dei malati Covid ricoverati in ospedale: nei reparti ordinari vi sono oggi 1.542 pazienti (-93), nelle terapie intensive 145 (-3). Sempre in rallentamento la campagna vaccinale, con 14.183 dosi somministrate ieri, dato che porta il totale delle inoculazioni a 10.628.330. Sempre poche (753) le prime dosi (3.167.566), 3.082 i richiami (4.457.512) e 10.348 le dosi booster (3.003.252). I sanitari veneti hanno usato il 98,4% delle dosi fornite. Sul fronte delle vaccinazioni, il Tribunale ha sospeso in via cautelativa la potestà genitoriale dell'uomo 'no vax' che nell'autunno scorso, dalla provincia di Belluno dove vive, aveva portato la figlia 12enne da un medico compiacente a Marina di Ravenna per sottoporla a una falsa vaccinazione. Si è ora in attesa del provvedimento del Tribunale dei Minori di Venezia, che deciderà dopo avere sentito entrambi i genitori.

Con i nuovi contagiati e l'arrivo delle 'pillole anti-Covid', prosegue anche il calo delle prescrizioni settimanali di anticorpi monoclonali. Dal 3 al 9 febbraio sono state 2.243 a fronte delle 2.659 registrate tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, ovvero oltre il 14% in meno. È quanto emerge dal 45/o Report settimanale dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) sugli anticorpi monoclonali per il Covid-19. Il Veneto resta in cima alla classifica del numero di richieste del farmaco fatte fino a oggi: 8.097 rispetto al totale nazionale di 46.499. (ANSA).