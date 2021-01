Covid, Veneto scende in "zona arancione" per rischio clinico

VENETO - Il Veneto scende di un gradino, dal massimo di "zona 5 rossa" al grado inferiore di "zona 4 arancione" per quanto riguarda il rischio clinico, secondo il Piano di emergenza sanitaria regionale elaborata a suo tempo per gestire l'emergenza Covid-19.

Sono diminuiti - secondo i dati diffusi dalla Regione - sia i ricoveri di malati nei reparti non critici, oggi 1.762, sotto la soglia prevista di 2.400 pazienti, e nelle terapie intensive, che oggi registrano 265 posti occupati, sotto la soglia di 400 della zona 'arancione'.

Tra le province vi sono anche situazioni cliniche di zona 'gialla' (livello 3), come Rovigo con 63 posti letto in area non critica (rispetto alla soglia di 72 della zona arancione) e 7 in terapia intensiva (soglia 11), Venezia con 265 pazienti in area non critica (soglia 268) e 33 in intensiva (soglia 36) e Vicenza con 227 in area non critica (232) e 31 in terapia intensiva (38).

A questi pazienti vanno aggiunti quelli che si trovano negli ospedali di comunità, oggi 233, che portano il totale degli attuali ricoverati a 2.260, in calo costante dalla metà di gennaio.