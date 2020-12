Covid, il Veneto rischia di diventare zona arancione dal 7 gennaio?

VENETO - Il Veneto rischia di diventare “zona arancione”? Il 7 gennaio l’Italia verrà nuovamente divisa in fasce colorate, e i numeri – per quanto riguarda la regione guidata dal presidente Luca Zaia – non fanno ben sperare. Il motivo? Il report del monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità inserisce il Veneto tra le Regioni considerate a rischio alto, insieme a Liguria, Marche, Puglia e Umbria.

Il report fa riferimento alla settimana compresa tra il 14 e il 20 dicembre. La Regione Veneto – si legge nella bozza del report - "ha un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo 2 e si colloca per la terza settimana consecutiva a rischio alto con incidenza estremamente elevata. Questo desta particolare preoccupazione, pertanto nuovamente si esorta ad applicare con urgenza le misure previste".

I numeri relativi a decessi e contagi da Covid-19 rimangono infatti alti in Veneto: l’ultimo bollettino regionale parla di 2782 nuovi casi e di 69 morti. I parametri che stabiliscono il “colore” delle Regioni sono tanti, ma le cifre delle ultime settimane lasciano poco spazio all’ottimismo.