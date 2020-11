Covid, il Veneto resta zona gialla

"Dobbiamo continuare a lavorare 'pancia a terra', perchè restare in fascia gialla non è un gioco a premi e tantomeno giustifica comportamenti incompatibili con la tragedia del Covid".

Lo dice all'ANSA il governatore Luca Zaia, dopo la decisione del ministro Speranza di non cambiare la collocazione della fascia di rischio del Veneto. "Mantenere la fascia gialla - aggiunge - è per il Veneto uno stimolo a lavorare ancora di più. Grande merito e grande forza per questo risultato vanno al nostro sistema sanitario, e a tutti i suoi operatori".

"Ai cittadini - conclude il governatore - va l'appello affinchè i comportamenti di pochi irriducibili non mettano a repentaglio la libertà e la salute di tutti. Deve tornare forte lo spirito dello scorso marzo, quando tutti abbiamo lavorato per lo stesso obiettivo".