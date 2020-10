Covid, in Veneto possibile picco a fine novembre

Fine novembre potrebbe essere il momento “critico” per il Veneto, quello che segna il passaggio ad una fase ulteriore dell’emergenza sanitaria. Questo direbbe l’algoritmo utilizzato dalla Regione per prevedere l’andamento della pandemia e dei ricoveri: non si tratta chiaramente di una previsione certa, ma di una possibilità.

“La curva delle terapie intensive – ha spiegato il presidente Luca Zaia dalla sede della Protezione Civile di Marghera – ha oggi un trend che non è quello di marzo”. Si tratta infatti di una curva molto più appiattita rispetto a quella di sei mesi fa. “A fine novembre – spiega Zaia, sempre in riferimento alla curva – potremmo esaurire la fase in corso adesso”.

Ma questo, ci tiene a precisare, “non lo diciamo in maniera allarmistica”. Secondo l’algoritmo, quindi, si potrebbe arrivare ad un “punto di rottura” verso fine novembre, che però potrebbe rappresentare anche un picco massimo seguito da movimento di regressione in termini di numeri e ricoveri. A fine novembre, toccato il punto più alto, si potrebbe tornare indietro, a fasi più leggere della pandemia e dello stress ospedaliero. Nonostante l’elaborazione dei dati, quindi, bisogna aspettare di giorno in giorno l’evolversi della situazione.

“Abbiamo più pressione in area non critica che nelle terapie intensive”, ha detto Zaia. Ad oggi sono 70 i ricoverati in terapia intensiva in Veneto, mentre il 13 marzo scorso erano 111: nel momento di picco massimo, quello del 29 marzo, erano 356. Intanto però il numero dei contagi è molto alto: il report di ieri indicava 1426 casi in più in 24 ore, ma è l’andamento dell’ultima settimana a non essere incoraggiante. Negli ultimi tre giorni, infatti, i casi si sono stabiliti ben oltre la soglia dei mille giornalieri.