Covid in Veneto: oggi 36 morti che portano a 10.295 i deceduti per la pandemia nelle nostra regione

VENETO - Sono 1.761 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 36 morti che portano il dato regionale complessivo dall'inizio della pandemia a 10.295 persone vittime di Covid in Veneto. 42.222 i tamponi eseguiti nella regione nelle ultime 24 ore, con i nuovi positivi pari al 4,7% dei test. Il numero totale dei positivi è di 361.008. Per quanto riguarda gli ospedali, i ricoveri totali ad oggi sono 1.821 (+14): 1.610 (+10) in area non critica e 211 (+4) nelle terapie intensive.



Un minuto di silenzio è stato fatto oggi nel corso della quotidiana conferenza stampa dal presidente del Veneto, Luca Zaia, in memoria delle vittime del Covid. "Si fano tanti bilanci su questa tragedia - ha detto Zaia - voglio solo ricordare le persone che hanno perso la vita. La nostra è una regione toccata duramente, l'ottava in Italia per mortalità, l'abbiamo vissuta da vicino. Ricordo che nei primi tempi si lavorava a mani nude, senza protocollo operativo, senza dispositivi. Le persone che hanno perso la vita maldestramente sono state liquidate come anziane o con malattie. Non posso non ricordare nei primi tempi la giustificazione che ne muoiono più per influenza. Una frase ignobile, anche un solo morto è tragedia".