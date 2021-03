Covid Veneto, oggi 2.042 contagi e 28 morti: bollettino 24 marzo

VENETO - Sono 2.042 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 24 marzo, secondo il dato del bollettino diffuso dal governatore Luca Zaia. I nuovi casi sono stati individuati su 47.435 tamponi. Il tasso di positività quindi si attesta al 4,3%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 28 morti.



"I ricoverati di oggi sono 2.059 (+46): 267 in terapia intensiva (+7) e 1.792 in area non critica (+39)" ha reso noto Zaia nel corso del punto stampa, in cui ha sottolineato che "nel prossimo fine settimana applicheremo il piano di sanità pubblica che prevede alcune restrizioni di attività sanitarie e ospedaliere. Non siamo nello scenario di marzo dello scorso anno, anche se siamo in linea con il numero dei ricoveri: abbiamo però 60 pazienti in meno nelle terapie intensive". In ogni caso Zaia ha assicurato che "garantiremo le attività essenziali e la riduzione delle prestazioni sarà graduale".