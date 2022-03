Covid Veneto, nuova impennata di casi, +8.355 e 17 vittime

VENEZIA - Nuova impennata di casi di Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore, con 8.355 nuovi contagi, che portano il totale da inizio pandemia a 1.429.938. Si tratta di un dato che rispecchia - in aumento - l'andamento di martedì scorso (oltre 7.000 casi), ma conferma l'aumento della curva dei contagi in corso. Il bollettino regionale segnala 17 decessi, con il totale a 14.062.

In rialzo anche gli attuali positivi, 68.136 (+1.835). Negli ospedali sono risaliti (+27) i ricoveri in area medica, che sono 743, mentre scendono a 53 (-4) quelli in terapia intensiva. A rilento la campagna vaccinale, con 3.081 somministrazioni effettuate ieri, di cui 2.648 sono terze dosi. La copertura con il richiamo riguarda l'88,5% della popolazione, e la terza dose è ferma al 72,7%; nella fascia pediatrica il ciclo completo è stato effettuato per il 30,1%.