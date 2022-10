Covid in Veneto, ieri 6.363 nuovi casi e 14 decessi

VENEZIA - Risalgono a 6.363 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle 24 ore in Veneto, che portano il totale a oltre 2,4 milioni di contagi, con 2.400.865 casi. Pesante il computo dei decessi, con 14 morti segnalati ieri.

Diminuisce il numero di attuali positivi, che sono 58.124 (-1.005), e continua ad aumentare il conto dei ricoveri, con 1.104 pazienti in area medica (+28), e 40 (-4) in terapia intensiva. La campagna vaccinale fa registrare 4.547 somministrazioni nella giornata di ieri, in prevalenza (4.354) quarte dosi; la copertura con il secondo booster è all'8,2%.