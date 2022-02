Covid: Veneto, ieri 4.870 nuovi casi e 25 decessi

VENEZIA - Sono stati 4.870 i contagi da Coronavirus registrati ieri in Veneto, in linea con il dato precedente e in continua discesa. Lo segnala il bollettino regionale, con il totale dei casi a 1.297.614. Vi sono 25 decessi, per 13.704 vittime totali.

Tutti gli indicatori sanitari sono in forte diminuzione: gli attuali positivi sono 75.427 (-2.875); negli ospedali vi sono 1.195 pazienti in area non critica (-99) e in terapia intensiva 103 (-8). Vaccini: ieri in Veneto 11.913 dosi, 88% ha avuto richiamo (ANSA) - VENEZIA, 19 FEB - Leggero aumento ieri delle somministrazioni di vaccini anti-Covid in Veneto, con 11.913 dosi iniettate, di cui la maggior parte (9.085) sono le dosi addizionali/booster.

Seguono i richiami (2.303) e le prime dosi (525). L'utilizzo delle forniture in regione è al 91,2%. Complessivamente, nella popolazione 'over 12' l'89,1% ha ricevuto almeno una dose, l'88% ha completato il ciclo con il richiamo e il 68,9% ha effettuato la terza dose. Per la fascia pediatrica 5-11 anni, il 32,6% ha ricevuto una dose e il 27,9% il richiamo. (ANSA).