Covid: Veneto, ieri 3.578 nuovi casi e 12 vittime

VENEZIA - Prosegue la discesa dei contagi in Veneto, con 3.578 nuovi casi registrati ieri, che portano il totale a 1.321.538. Il bollettino regionale segnala 12 vittime, con il totale a 13.802.

Scendono anche i dati degli attuali positivi, che sono 60.654, -2.938 rispetto alle 24 ore precedenti. Migliora ancora infine la situazione clinica, con 1.107 pazienti in area medica (-47) e 97 (-1) in terapia intensiva. Sono state 8.323 le somministrazioni di vaccini anti-Covid effettuate ieri in Veneto, in maggior parte (6.649) terze dosi.

Il bollettino regionale segnala 270 prime dosi e 1.404 richiami, con l'utilizzo del 90,5% delle forniture. Ad aver completato il ciclo vaccinale con il richiamo è l'88,2% della popolazione 'over12', mentre l'89,2% ha ricevuto una dose; a ricevere il booster è stato il 69,9%. Per la fascia pediatrica 5-11 anni, il 32,7% ha ricevuto una dose e il 28,8% il richiamo.